Terracina, arriva anche il riconoscimento della Bandiera Verde

Anche quest’anno la Città di Terracina ha ricevuto la Bandiera Verde, il prestigioso riconoscimento che viene conferito dai pediatri italiani alle località balneari considerate più adatte ai bambini.

Il vessillo, che va ad aggiungersi alla Bandiera Blu, confermata ugualmente per il 2025, è stato consegnato con una cerimonia a San Salvo in occasione dell’XI Convegno Italiano delle Bandiere Verdi. Per la Città di Terracina erano presenti il Sindaco, Francesco Giannetti, e l’Assessore al Turismo Alessandra Feudi.

Nel corso dell’incontro il pediatra ideatore e coordinatore scientifico dell’iniziativa, Italo Farnetani, ha ribadito come il riconoscimento si basi su criteri scientifici, e sia frutto di una valutazione indipendente che ogni anno deve essere riformulata.

La bandiera verde indica una località marina con caratteristiche adatte ai bambini selezionata attraverso un’indagine condotta fra un campione di pediatri. I requisiti per ottenerla sono: la presenza di spiaggia, spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che possano andare in sicurezza in acqua, presenza degli assistenti di spiaggia, attrezzature dedicate ai bambini, e opportunità di divertimento per i genitori. Per quanto riguarda la qualità delle acque e la possibilità di balneazione, il riferimento è alle strutture istituzionali e pubbliche italiane: le ordinanze dei sindaci e le rilevazioni delle Arpa regionali, che sono le strutture preposte a tali controlli.

«Siamo ben lieti di essere tra le 158 località italiane premiate quest’anno, un riconoscimento che riceviamo per il settimo anno consecutivo. Ringraziamo la squisita ospitalità di San Salvo e la perfetta organizzazione per la riuscita dell’evento, come anche i nostri operatori balneari che risultano determinanti per garantire i migliori servizi e l’ottima assistenza. Il nostro impegno è sempre stato quello di rendere la nostra Città, e la nostra spiaggia, aperta a tutti. Avremmo piacere ad ospitare il convegno del prossimo anno, e stiamo lavorando per questo», hanno dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti e l’Assessore al Turismo Alessandra Feudi.