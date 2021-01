Terracina: arriva l’ok per la partecipazione all’Avviso Pubblico governativo su piattaforme e servizi digitali.

La giunta comunale di Terracina ha deliberato l’adesione all’Avviso Pubblico del governo per l’assegnazione di fondi ai Comuni italiani per promuovere la diffusione delle piattaforme Spid, pagoPA e dell’app IO.

La ripartizione dei fondi è su base demografica e la città di Terracina può ottenere 11.850 euro di contributo. Lo scopo dell’iniziativa è la promozione dei servizi digitali nella Pubblica Amministrazione, uno strumento di grande utilità che consente di soddisfare tutte le procedure da remoto, senza doversi recare personalmente negli uffici per l’erogazione dei servizi.

“Il Comune di Terracina – commenta l’assessore alle Politiche per l’Innovazione e Smart City Emanuela Zappone – non è all’anno zero in questo ambito. Infatti già da un paio di anni abbiamo attivato una serie di servizi online che presto saranno ulteriormente implementati e che utilizzano lo Spid e pagoPA. Lo Spid è necessario per accedere allo Sportello Telematico Polifunzionale, la piattaforma digitale sulla quale è possibile inoltrare quasi tutte le istanze e prenotare i servizi. L’Avviso – prosegue Zappone – contempla un calendario delle iniziative da porre in essere suddiviso in quelle da attivare entro il 28 febbraio e altre entro il 31 dicembre 2021. Si tratta – conclude l’assessore – di una bella sfida che amplia i servizi disponibili da casa o sul telefonino e davanti alla quale, come già detto, non ci presentiamo impreparati perché già da tempo la nostra Amministrazione ha avviato un percorso di digitalizzazione che consente la fruizione di moltissimi servizi online. Desidero ringraziare il Settore Informatico del Comune per la preparazione e la capacità di offrire nuove proposte e soluzioni per migliorare i servizi da erogare ai cittadini”.