Terracina, auto contro moto sull’ Appia: centauro perde la vita

Ancora sangue sulle strade della provincia di Latina. Tragico incidente stradale avvenuto in via Appia, in direzione Terracina. Un motociclista di 28 anni, originario di Gaeta ma residente a Roma, ha perso la vita dopo uno scontro frontale con un camion. Potrebbe avere avuto un malore, invadendo la corsia opposta doveva sopraggiungeva il camion. Sale a 9 il numero delle vittime stradali nel periodo in provincia di Latina, un dato agghiacciante.

L’impatto è stato fatale, e nonostante l’intervento dei soccorsi, per il 28 enne non c’è stato nulla da fare.

Rilievi dei carabinieri della Compagnia di Terracina.