Terracina, avviato il progetto per la revisione della toponomastica cittadina

Il Comune di Terracina ha avviato un progetto per la revisione della toponomastica e della numerazione civica, affidando il servizio a una ditta specializzata. I lavori, della durata prevista di quattro mesi, includono il rilievo dettagliato di abitazioni, attività e infrastrutture, con particolare attenzione a zone come Colle La Guardia, S. Isidoro, La Fiora e altre aree periferiche.

Il progetto si articola in tre fasi: la rilevazione sul campo, l’elaborazione dei dati con la produzione di cartografie aggiornate, e infine la posa delle nuove targhette civiche. Ogni edificio sarà associato a una particella catastale, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei tributi, garantire maggiore equità fiscale e facilitare i servizi per i cittadini.

“Si tratta di un intervento fondamentale per il nostro territorio, che presta attenzione anche alle aree periferiche spesso trascurate. Questa operazione ci consentirà di migliorare la gestione delle utenze e di garantire una ripartizione dei tributi più equa e trasparente. Un ringraziamento particolare al Consigliere Ilaria Marangoni per il suo contributo a questo importante risultato”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Giannetti, affiancato dall’Assessore alla Toponomastica Alessandra Feudi.

Il Consigliere Comunale Ilaria Marangoni ha aggiunto: “Fin dall’inizio del nostro mandato ci siamo impegnati per rispondere alle esigenze dei cittadini, molti dei quali oggi affrontano difficoltà anche per questioni semplici, come ricevere documenti. Sono soddisfatta che siamo riusciti a dare il via a questa procedura prima della fine dell’anno, come promesso. È una risposta concreta e significativa per la nostra comunità”.