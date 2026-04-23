Terracina, avviso pubblico per la nomina del primo Garante dell’Infanzia

Il Comune di Terracina compie un passo decisivo per la tutela dei più giovani. E’ stato ufficialmente pubblicato l’avviso pubblico per la nomina del primo Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza. Questa nuova figura, prevista dal regolamento approvato lo scorso 27 febbraio, agirà come un ponte indipendente tra i cittadini e le istituzioni, creando un “luogo neutro” dedicato all’ascolto e alla protezione dei minori, in costante coordinamento con i garanti regionali e nazionali.

L’incarico avrà una durata di tre anni (rinnovabile una sola volta) e sarà svolto a titolo gratuito. Per candidarsi è necessaria una comprovata esperienza in ambito legale, psicologico, sociale o pedagogico. Chi desidera mettere le proprie competenze a disposizione della comunità ha tempo fino al 20 maggio 2026 per inviare la domanda esclusivamente per via telematica attraverso il sito del Comune.

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dall’amministrazione. L’Assessore ai Servizi Sociali, Nicoletta Rossi, ha dichiarato: “La pubblicazione di questo avviso è un passaggio che ho ritenuto prioritario fin dal mio insediamento. È una figura necessaria per dare più ascolto e protezione ai bambini e agli adolescenti, aiutandoci a costruire una città più equa. Entriamo finalmente nella fase operativa di uno strumento pensato per dare voce e tutela concreta ai più giovani”.

Sulla stessa linea il Sindaco Francesco Giannetti, che ha voluto ribadire il valore sociale del progetto: “I segnali che arrivano dalla realtà quotidiana non possono lasciarci indifferenti. I giovani sono una priorità del presente, non solo del futuro, e dobbiamo mettere in campo ogni mezzo per tutelarli. La nostra comunità deve saper ascoltare e proteggere: il Garante rappresenta un tassello fondamentale in questo percorso”.