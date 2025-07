Terracina, bar chiuso per spaccio: dipendente trovato con 21 dosi di cocaina

Un bar di Terracina, frequentato nella movida serale, è stato chiuso per 15 giorni dopo che la Polizia ha scoperto un caso di spaccio al suo interno. Durante un controllo avvenuto a maggio, gli agenti – supportati dall’unità cinofila – hanno arrestato un dipendente trovato in possesso di 21 dosi di cocaina già pronte per la vendita. Nello stesso intervento sono stati identificati diversi clienti, alcuni con precedenti penali.

Il locale era stato segnalato più volte come punto di riferimento per attività legate alla droga. Gli accertamenti svolti successivamente dalla Divisione P.A.S.I. hanno evidenziato gravi mancanze da parte del gestore, che non avrebbe adottato misure minime di prevenzione e controllo, favorendo di fatto un ambiente rischioso per la sicurezza pubblica e il decoro.

Il Questore di Latina ha quindi disposto la sospensione della licenza, applicando l’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento è entrato in vigore da oggi.