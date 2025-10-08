Terracina, calci e pugni alla nuova compagna dell’ex: arrestata

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto: l’arrivo improvviso, i colpi e la fuga. Grazie a quelle immagini, la Polizia di Stato di Latina ha identificato e arrestato una donna dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte a Terracina.

La vittima, sorpresa mentre stava per salire in auto, è stata picchiata e insultata dall’ex fidanzata del suo compagno. La donna, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale, dove i medici hanno riscontrato contusioni e una microfrattura al naso.

La donna ha riconosciuto subito l’aggressora, già ammonita in passato per comportamenti persecutori, e ha deciso di sporgere denuncia. Dagli accertamenti sono emersi anche altri episodi di minacce.

L’arrestata si trova ora ai domiciliari, in attesa della convalida da parte del Tribunale di Latina.

