Terracina, carambola sulla Pontina: un ferito grave e due auto senza polizza

Grave incidente stradale ieri pomeriggio al chilometro 104 della SS148 Pontina, nei pressi della rotatoria di Borgo Hermada, alle porte di Terracina. Coinvolti quattro mezzi: una moto, una bicicletta, un’auto e un SUV.

Ad avere la peggio un uomo in sella a una moto di grossa cilindrata, che, a causa della violenza dell’impatto, è stato elitrasportato in codice rosso per dinamica all’ospedale San Camillo di Roma. Ferito anche il ciclista, condotto all’ospedale Fiorini, mentre gli altri occupanti dei veicoli coinvolti hanno riportato solo lievi contusioni.

Gravi le condizioni della moto, praticamente distrutta nello scontro. Durante i rilievi, la Polizia Locale di Terracina, coordinata dal comandante Mauro Renzi, ha accertato che sia il SUV che l’automobile erano privi di copertura assicurativa: per questo motivo entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti per diverse ore.