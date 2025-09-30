Terracina celebra l’Appia Day: pronta una due giorni di eventi

In occasione dell’Appia Day, la Fondazione Città di Terracina, insieme alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, alla Provincia di Latina e al Comune di Terracina – Assessorato alla Cultura, propone un evento di grande rilievo culturale. Sabato 4 ottobre alle ore 18.30, nel suggestivo scenario del Teatro Romano, la professoressa Stefania Quilici Gigli terrà la conferenza dal titolo “La Via Appia Patrimonio dell’Umanità: il riconoscimento di un progetto grandioso”.

L’incontro arriva a poco più di un anno dal riconoscimento ufficiale, avvenuto il 27 luglio 2024, della Via Appia come Patrimonio Mondiale UNESCO: un traguardo epocale che premia anche l’impegno di Terracina nella valorizzazione di uno dei tratti più importanti della Regina Viarum. Durante la conferenza saranno ripercorsi il progetto politico, la visione culturale e le sfide ingegneristiche legate alla costruzione della strada voluta nel 312 a.C. dal censore Appio Claudio.

La due giorni culturale proseguirà domenica 5 ottobre con visite guidate al centro storico di Terracina. In tre turni (10.30, 16.30 e 18.30) il personale specializzato accompagnerà i visitatori tra Favisse, Capitolium, Appia Antica e Teatro Romano, con una tariffa promozionale di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata telefonicamente o via mail presso la Fondazione.