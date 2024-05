Terracina, Centro Diurno il Melograno, disponibile la Carta dei Servizi

È disponibile la Carta dei Servizi del Centro Diurno “Il Melograno” del Comune di Terracina. La Carta dei Servizi è un documento attraverso il quale ogni ente che eroga servizi pubblici individua gli standard della propria prestazione. La Carta descrive le finalità, i criteri, le modalità e i tempi di partecipazione al servizio, e rappresenta uno strumento di trasparenza, esplicitando i diritti e i doveri sia del personale che degli utenti. Alla base del documento ci sono i principi fondamentali come l’uguaglianza nell’accesso ai servizi e l’imparzialità nella loro erogazione, ed è importante che i cittadini lo conoscano per essere informati e tutelati. Un vero e proprio patto di qualità proposto dal Comune di Terracina che permette all’Ente di condividere gli obiettivi con tutti gli Utenti, e le loro famiglie, e per promuovere le iniziative necessarie di miglioramento per rendere il servizio di accoglienza e cura sempre più adeguato. Si tratta di un documento da interpretare in chiave dinamica, dal momento che è soggetto a continui momenti di verifica, miglioramento e integrazione.

In questo modo ciascun utente, insieme ai suoi familiari, svolgerà un ruolo determinante perché sostenendo il progetto permetterà di migliorarlo con un contributo fatto di consigli e segnalazioni che potranno essere fatte direttamente al Centro Diurno attraverso i moduli a disposizione oppure richieste di colloquio.

Un nuovo tassello importante e necessario per il Centro Diurno dopo Regolamento approvato a ottobre scorso che per la prima volta ha disciplinato le prestazioni, gli accessi, gli orari e i destinatari, stabilendo una quota sociale che prevede la compartecipazione degli utenti per le attività del centro in base al proprio ISEE socio-sanitario individuale.

«Dopo il Regolamento per la prima volta è disponibile anche una Carta dei Servizi per il nostro Centro Diurno, uno strumento che ci permetterà di rendere la struttura sempre più funzionale e di andare incontro alle esigenze di tutti coloro che usufruiscono dei servizi insieme alle loro famiglie. Il nostro lavoro è silenzioso ma quotidiano, un percorso virtuoso e trasparente che vede una maggiore presenza diretta dell’Ente in questo servizio così importante e necessario di cui vogliamo garantire l’eccellenza», ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali Sara Norcia.

«Abbiamo intrapreso un iter chiaro che consenta al servizio di crescere e migliorare, perché le persone fragili e le famiglie che le assistono sono da sempre una nostra priorità. E la Carta dei Servizi assume un ruolo fondamentale perché ci permette di dialogare con le famiglie, che diventano parti attive, rimodulando le attività del Centro tenendo conto delle loro richieste e delle loro proposte. In questa direzione prosegue il nostro lavoro», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.