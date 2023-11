Terracina, centro diurno “Il Melograno”: il nuovo regolamento

Una struttura più funzionale in grado di andare incontro alle esigenze degli utenti. È attorno a questo che ruota il nuovo regolamento per il funzionamento del Centro Diurno “Il Melograno” che si trova in via Pantanelle a Terracina.

Il nuovo regolamento si occupa delle prestazioni, degli accessi, degli orari, dei destinatari, e stabilisce soprattutto la quota sociale che prevede la compartecipazione degli utenti per le attività del centro in base al proprio ISEE socio-sanitario individuale, come previsto da DPCM 159/2013.

Il modello di domanda per la fruizione del servizio è disponibile sul sito istituzionale della Città di Terracina.

“Questo nuovo regolamento – spiega il sindaco Giannetti – che abbiamo fortemente voluto costituisce uno strumento indispensabile per garantire l’eccellenza di un servizio così importante e necessario. La compartecipazione poi degli utenti in base all’ISEE costituisce sicuramente un passaggio fondamentale e una scelta di buon senso”, ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali Sara Norcia.

“Al centro dell’attenzione – conclude – della nostra Amministrazione restano sempre le persone fragili, così come le famiglie che li assistono. Grazie a questo nuovo regolamento possiamo offrire un servizio più funzionale e che meglio risponde alle esigenze degli utenti”.