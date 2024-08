Terracina, cerimonia in ricordo di Romeo davanti alla sua panchina

Cerimonia questo pomeriggio a Terracina per ricordare Romeo Golia, il bambino investito e ucciso mentre attraversava il lungomare Matteotti in compagnia della zia il 5 agosto 2022. Davanti alla “panchina di Romeo”, installata lo scorso anno in occasione del primo anniversario della morte proprio davanti al luogo del drammatico investimento, c’era la mamma di Romeo, Titti, Stefano Guarnieri dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, e il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.

Una panchina che vuole esser un luogo della memoria e di riflessione sul valore della vita. La targa posizionata accanto, e scoperta lo scorso anno, recita: “La vita, come la strada, ha tante vie: percorrile, non correre”.

Sempre nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 20.00, la famiglia di Romeo e l’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus con la Direzione Centrale della Polizia Stradale di Roma hanno organizzato ha organizzato una sessione di educazione alla sicurezza stradale in piazza Mazzini alla presenza del Pullman Azzurro.

«La nostra Città non può e non vuole dimenticare la tragedia del 5 agosto 2022, e ancora una volta si stringe alla mamma e alla famiglia del piccolo Romeo. Quella di oggi è e deve essere soprattutto una giornata di speranza, perché da questo dolore lacerante e indicibile deve nascere un messaggio, quello del rispetto e della difesa della vita. Ecco perché è necessario promuovere e sostenere iniziative come quella di oggi, che sensibilizzino sulla necessità di tenere comportamenti corretti sulle strade. Ed è necessario non dimenticare. Per questo è mia intenzione, e sono certo che sarà condivisa da tutti, intitolare il largo all’ingresso di Terracina, davanti alla panchina di Romeo, alla memoria delle vittime della strada. Grazie a tutti gli intervenuti, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, agli Assessori e ai Consiglieri presenti», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.