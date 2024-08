Terracina che sorpresa! Nel centro storico sbarca Madonna

Una sorpresa davvero inaspettata, un’immagine che nessuno avrebbe pensato di poter vedere qui da noi. Madonna, la pop star per eccellenza, un’icona mondiale della musica e del glamour, sbarca a casa nostra, sulle coste pontine, e fa visita ad una delle bellezze archeologiche incastonate nel territorio della costa. Louis Veronica Ciccone ieri sera è sbarcata dal suo panfilo, con cui sta passando in rassegna le meraviglie dell’Italia, per visitare la parte alta di Terracina e in particolare il teatro romano recentemente ristrutturato. E’ arrivata avvolta da uno stuolo di body guard, tra lo stupore generale: nessuno infatti sapeva di quanto stava accadendo, fatta eccezione le forze dell’ordine che hanno immediatamente messo in piedi un servizio di sicurezza adeguato al calibro dell’ospite. La corsa agli scatti non è mancata, ma Madonna, insieme alla sua giovane nuova fiamma, Akeem Morris, è riuscita a visitare il sito archeologico attraversando i vicoli del centro storico, salvo poi sparire nella notte per tornare sul suo maxi yacht con cui proseguirà il suo tour con una tappa d’obbligo naturalmente alle isole pontine.