Terracina, chiusura notturna della Galleria Tempio di Giove dal 13 gennaio

Da oggi, lunedì 13 gennaio, fino al 20 gennaio, la Galleria Tempio di Giove, situata sulla via Appia a Terracina, sarà chiusa al traffico durante le ore notturne, dalle 21:00 alle 5:00 del giorno successivo. La chiusura, disposta da Anas tramite un’ordinanza, non sarà valida nei giorni festivi.

L’interruzione interessa entrambe le corsie, dal chilometro 101+000 al chilometro 104+170, ed è necessaria per effettuare interventi di manutenzione sugli impianti presenti in galleria. Qualora i lavori venissero completati prima del termine previsto, la riapertura sarà anticipata.

Percorsi alternativi

Per ridurre i disagi, Anas ha predisposto i seguenti percorsi alternativi:

•Da Sud verso Roma: uscita “Terracina Sud” sulla S.R. 213, quindi S.S. 7 dir-a, Via Appia, Via Roma, e infine S.S. 7 (totale 5,7 km).

•Da Roma verso Napoli: direzione Terracina Centro, Via Roma, Via Appia, S.S. 7 dir-a e S.R. 213 (totale 5,7 km).

•Da Est verso Roma: Via Appia, Via Roma, S.S. 7 (totale 5,7 km).

•Dalla Pontina (S.S. 148): Via Appia Nuova, Via Roma, Via Appia, S.S. 7 dir-a e innesto su S.R. 213 (totale 5,7 km).