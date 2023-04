Investito e ucciso un uomo in bici, 45enne italiano, sulla Statale Pontina, al km 98 nel comune di Terracina. Fatale l’impatto con un auto, che non gli ha lasciato scampo. L’incidente si è verificato intorno alle 16. Per consentire i rilievi la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.