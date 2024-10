Terracina, colpo da 20mila euro in un bar tabacchi

Una banda di malviventi ha messo a segno un colpo in un bar tabacchi di Terracina, forzando la serratura della porta d’ingresso. Una volta all’interno, hanno rubato tabacchi e biglietti di lotterie istantanee per un valore complessivo di circa 20.000 euro. Ad intervenire sono stati i Carabinieri di Terracina, che hanno eseguito un sopralluogo dettagliato, cercando di identificare gli autori del furto. Le indagini sono ancora in corso, con l’obiettivo di risalire ai colpevoli e recuperare la refurtiva.