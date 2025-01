Terracina, commercianti multati per 15 mila euro e ferramenta chiusa

A dicembre intensificati i controlli amministrativi e commerciali a Terracina da parte del Nucleo di Polizia Amministrativa del Comando di Polizia Locale, guidato dal comandante Mauro Renzi. L’operazione ha interessato diverse attività sul territorio, dal centro alle periferie, riscontrando numerose irregolarità.

Tra le verifiche più significative, quella su un’attività di ferramenta e rivendita di attrezzature agricole di circa 2 mila metri quadrati, risultata sprovvista di autorizzazione alla vendita. Gli agenti hanno elevato sanzioni amministrative per oltre 11mila euro e disposto la diffida con l’interruzione immediata dell’attività, che potrà riprendere solo dopo l’ottenimento della necessaria autorizzazione. Sono state inoltre rilevate infrazioni per l’utilizzo di insegne pubblicitarie non autorizzate.

Complessivamente, il bilancio del mese di dicembre evidenzia sanzioni per un totale di 15 mila euro, per un totale di 40 controlli su esercizi di vicinato, attività di somministrazione e dehors. Per questi ultimi sono stati elevati verbali per circa 3mila euro, soprattutto per occupazione di suolo pubblico difforme da quanto autorizzato o addirittura totalmente abusiva, con casi registrati sia nel centro storico alto che in aree periferiche.