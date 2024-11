Terracina, Comune e Regione al lavoro per risolvere il problema della barra sabbiosa al Porto

Il Comune di Terracina, in collaborazione con la Regione Lazio, è impegnato nella rimozione della barra sabbiosa che ostacola l’accesso al porto. Dopo aver ricevuto i rilievi batimetrici e avviato le indagini necessarie, si punta ora a definire un progetto che garantisca una soluzione stabile al fenomeno. “Collaboriamo con la Regione per interventi immediati e progetti di lungo periodo,” hanno dichiarato il Sindaco Francesco Giannetti e gli Assessori Alessandra Feudi e Claudio De Felice.

La Regione ha stanziato 100 mila euro per la progettazione e il Comune ha già conferito l’incarico professionale per lo studio tecnico. Ulteriori finanziamenti sono stati richiesti per completare le indagini preliminari, necessarie per evitare errori progettuali. Le cooperative dei pescatori, che avevano sollecitato l’intervento, potranno così beneficiare di un transito marittimo più sicuro.

“Grazie alla collaborazione con gli assessori regionali Ciacciarelli, Righini e Ghera, siamo certi di individuare soluzioni condivise e rapide per proteggere il porto e garantire la navigazione,” hanno concluso gli amministratori comunali.