Terracina, comunità in festa per la Madonna del Carmine

Un vero e proprio show di fuochi d’artificio ha concluso ieri sera a Terracina il sabato di festa dedicato alla Madonna del Carmine.

Dopo la cerimonia nella chiesa del SS Salvatore, celebrata dal Vescovo Mariano Crociata, la processione è sfilata per le strade di Terracina con le sacre immagini della Madonna del Carmine e di San Rocco salutate al loro passaggio da centinaia e centinaia di cittadini e di turisti, successivamente la processione si è spostata in mare con le imbarcazioni vestite a festa e illuminate. I festeggiamenti si concluderanno questa sera con lo spettacolo musicale di Angelo De Niro alle 19.00, e il concerto dei Chicken Production alle 21.30. Al termine un nuovo spettacolo pirotecnico.

“È una festa che porto da sempre nel cuore, ed è stata una grande emozione partecipare per la prima volta con la fascia da Sindaco a queste celebrazioni che fanno parte della storia e delle tradizioni di tutti noi. Voglio ringraziare tutti i cittadini che con la loro presenza hanno voluto dimostrare il loro legame indissolubile con questa festa che ci rappresenta, e che è un nostro motivo di orgoglio. Il mio grazie va all’Associazione e alla Confraternita Madonna del Carmine, alla Parrocchia del SS Salvatore, al Corpo Bandistico Città di Terracina, agli operatori balneari, agli imprenditori, e a tutti quelli che hanno lavorato tanto per farci vivere questa giornata davvero speciale. Il mio impegno è quello di lavorare ancora di più, insieme a tutti quelli che vorranno collaborare, per rendere questa festa ancora più bella”, le parole del Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.