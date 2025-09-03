Terracina, con arnesi da scasso e refurtiva nel parcheggio

La Polizia di Stato di Terracina, nell’ambito delle operazioni rafforzate di controllo del territorio per la sicurezza dei cittadini, ha fermato un uomo sospetto nel parcheggio delle autolinee in Piazza XXV Aprile. Durante il pattugliamento, gli agenti hanno notato un soggetto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio che, alla vista della pattuglia, ha cercato di allontanarsi.

A seguito di verifiche approfondite, nel suo zaino sono stati trovati tre grimaldelli artigianali e un borsello contenente chiavi e documenti di un’auto, risultati rubati in un episodio denunciato in precedenza. L’uomo, residente fuori dal Comune di Terracina, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e ricettazione. Inoltre, nei suoi confronti è stato emesso un foglio di via obbligatorio dal territorio comunale.

La Polizia di Stato conferma l’impegno continuo nella prevenzione e nel contrasto dei reati predatori, garantendo un controllo capillare della città per tutelare la sicurezza pubblica.