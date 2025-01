Terracina, con la Sarnese altro ko in casa: è il quinto consecutivo

La crisi del Terracina si aggrava: i biancocelesti cedono 0-2 alla Sarnese al “Colavolpe” e incassano la quinta sconfitta casalinga stagionale. Un risultato che pesa, lasciando la squadra in piena zona play-out, con una classifica sempre più complicata.

Non bastavano le tensioni societarie e la disaffezione dei tifosi, che nel primo tempo hanno disertato gli spalti per protesta contro la dirigenza. Sul campo, i pontini hanno resistito solo per 45 minuti, prima di crollare nella ripresa. Un’autorete di Franco al 49’ e il raddoppio di Vecchione al 57’ hanno consegnato la vittoria agli ospiti. A peggiorare l’amarezza, un rigore annullato per fuorigioco ha chiuso ogni possibilità di rimonta, nonostante le vibranti proteste dei giocatori di casa.

Il Terracina, in piena bagarre salvezza, deve ora trovare risposte rapide e concrete. Con una tifoseria sempre più distante e una squadra in difficoltà, il rischio di restare intrappolati nei play-out diventa ogni settimana più reale.

Terracina-Sarnese 0-2

Terracina: Truppo, Tonni, Di Lazzaro, Pecchia (82′ Valvassori), Franco, Perez, Capone (65′ Elia), Martino, Ronci, Riccio (59′ Accietto), Aquino . A disp.: Uva, Caso, Rosato, Dorato, Mauti, Reddavide. All. Palo.

Sarnese: Bonucci, Vecchione, Samotti, Uliano (65′ Labriola) , Fall (54′ Liurni), Lagzir (90′ Maresca), Callegari, Munoz (87′ Mancino), Altobelli, Panzera, Marini (82′ Serio). A disp.: Bufano, Dabo, Lfareh, Basile. All.: Cavallaro.

Arbitro: Stanzani di Bologna (Foglietta-Fiordi)

Reti: 49′ aut. Franco, 57′ Vecchione

Note- Ammoniti Pecchia (T), Callegari, Marini, Munoz, Altobelli (S).