Terracina, condannato il catechista molestatore: sconterà 6 anni

La Polizia di Stato di Terracina ha tratto in arresto un cittadino italiano, classe 1987, in esecuzione di un provvedimento definitivo di condanna emesso dall’Autorità Giudiziaria.

In particolare, gli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina nei confronti del soggetto, riconosciuto colpevole con sentenza definitiva per reati di violenza sessuale aggravata. Si tratta di Brunoi Palmacci, catechista accusato di aver molestato due adolescenti.

I fatti per cui è intervenuta la condanna risalgono all’anno 2021, quando il soggetto si è reso responsabile delle condotte malsane nel territorio di Terracina. Il provvedimento è divenuto irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Corte Suprema di Cassazione.

All’esito del procedimento, l’uomo è stato condannato alla pena della reclusione di sei anni, oltre alle pene accessorie previste dalla legge.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale competente, dove dovrà espiare la pena residua.