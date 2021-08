Terracina, continuano i controlli per il contrasto dei furbetti dell’ombrellone

Continuano i controlli mirati nei pressi di residence e camping, per denunce e segnalazioni in merito alla presenza di oggetti personali lasciate dai privati in spiaggia per assicurarsi il posto migliore la giornata successiva durante le proprie vacanze.

Un ulteriore intervento della guardia costiera e della polizia locale effettuata nelle prime ore della mattinata hanno rimosso oltre 600 attrezzature balneari.

L’operazione, eseguita anche nelle passate stagioni estive, ha lo scopo di contrastare il malcostume di accaparrarsi con prepotenza il posto sulle spiagge a discapito di coloro che rispettano le più elementari norme del vivere civile, oltre che l’Ordinanza Sindacale del Comune di Terracina che ricordiamo, vieta tassativamente di lasciare inutilizzate sugli arenili liberi ombrelloni, lettini ed altre attrezzature balneari varie.