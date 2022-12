Terracina, cordoglio di Procaccini per la scomparsa di Valentino Giuliani

L’ex capogruppo e consigliere comunale, Valentino Giuliani, si è spento nella sua casa di via Veneto per cause naturali. L’evento ha scosso molte persone, tra le quali anche l’europarlamentare Nicola Procaccini, che vuole ricordare cosi in una nota l’ex consigliere comunale e di Terracina: “Esprimo il mio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Valentino Giuliani, che mi ha profondamente colpito. Lo ricordo per le sue capacità professionali e per l’attività politica svolta con intensa passione. Pochi giorni fa, ancora una volta, avevo potuto apprezzare la sua acuta intelligenza in un meeting internazionale sulla blu economy, di cui era diventato uno dei massimi esperti in Italia. Mi mancherà molto. La nostra amicizia ha resistito al tempo, ai momenti di contrapposizione politica, resisterà anche alla sua assenza così improvvisa e dolorosa. Alla famiglia e agli amici di Valentino va il mio pensiero di vicinanza”.