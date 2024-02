Terracina, crolla una villetta: estratti 3 feriti dalle macerie

Momenti drammatici quelli che hanno sconvolto la periferia di Terracina poco dopo le 19:00, quando una villetta è crollata a seguito di un’esplosione dovuta allo scoppio di una bombola di gas.

Al momento dell’incidente all’interno dell’abitazione si trovavano tre persone, ora estratte dalle macerie e ferite. Per loro necessario il ricovero in ospedale.

I Vigili del Fuoco giunti anche da Latina si sono messi subito al lavoro per scavare e raggiungere i feriti che poi sono stati trasferiti al Fiorini di Terracina. Sul posto, per mettere in sicurezza l’area, anche i carabinieri di Terracina.