Nuove corse e nuovi orari per l’estate, a Terracina da domani saranno attivati nuovi collegamenti diretti con la stazione Monte San Biagio – Terracina Mare e verrà potenziata la linea A1 Mare. Grazie a un finanziamento della Regione Lazio, su richiesta dell’assessorato ai Trasporti, saranno introdotti nuovi servizi sperimentali e integrativi al trasporto pubblico locale per migliorare la mobilità nella zona.

Fino all’8 giugno, in attesa dell’orario estivo, saranno operative 8 nuove corse giornaliere da e per la stazione Monte San Biagio – Terracina Mare, attive tutti i giorni, festivi inclusi. I collegamenti da Terracina alla stazione si svolgeranno tra le 08:10 e le 19:15, mentre in direzione opposta tra le 08:50 e le 19:50, a integrazione del servizio già garantito da Cotral.

In anticipo sull’orario estivo, riprende anche la linea A1 Mare con 14 corse giornaliere, operative ogni ora dalle 08:00 alle 21:00, comprese le giornate festive, per poter rendere più agevole il collegamento tra il mare e i principali nodi di transito ferroviari e urbani.

“Le nuove corse e i nuovi orari sono programmati per tutta la settimana fino all’8 giugno, quando scatterà l’orario estivo. Il nuovo programma sperimentale delle corse sarà in vigore fino al 30 giugno dal momento che, come noto, a partire dal 1 luglio 2025 entreranno in vigore le Unità di Rete, il nuovo servizio di trasporto pubblico locale che sarà gestito direttamente dalla Regione Lazio. Fino ad allora abbiamo pensato di rimodulare il servizio tenendo presente le esigenze dei cittadini, potenziando la linea Mare come anche i collegamenti con la Stazione Monte San Biagio – Terracina Mare in considerazione della stagione estiva”, hanno dichiarato il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, e l’assessore ai Trasporti Sara Norcia.