“Terracina da gustare”, l’evento che valorizza i prodotti del territorio

A Terracina oggi e domani, 17 e 18 settembre a partire dalle 19:00, arriva l’evento gastronomico “Terracina da gustare: tradizione, sapore e innovazione”, dedicato alla valorizzazione dei prodotti del territorio e delle ricette che ne raccontano la storia.

In quelle due giornate, il centro storico della città, si trasformerà in un palcoscenico di sapori e tradizioni, ospitando “Terracina da gustare: tradizione, sapore e innovazione”. Questa iniziativa, è promossa per esaltare l’identità enogastronomica della città, che offrirà al pubblico due serate imperdibili, dedicate alle eccellenze locali.

L’evento non è solo una semplice degustazione, ma un vero e proprio viaggio sensoriale, un omaggio alle aziende e agli artigiani del cibo che contribuiscono a esportare il concetto di Made in Italy e a preservare un patrimonio culturale inestimabile.

Ciò avverrà anche grazie agli interventi esplicativi da parte di coloro che producono i tesori che verranno degustati nell’arco di due serate:

17 settembre ore 19:00 – Festa del vino Moscato – degustazione di vini e prodotti tipici

Si svolgerà nell’atrio comunale con la collaborazione della Cantina Sant’Andrea (ingresso aperto a tutti e gratuito);

18 settembre ore 19:30 – Dal mare alla tavola – serata dedicata alla tradizione ittica terracinese con assaggi di pesce (cena)

Si svolgerà presso il ristorante “L’Oste Matto”, corso Anita Garibaldi, 98 (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria da inviare alla seguente mail: fogliadorosc@libero.it ) per info: 3290723152

Questa raccolta di eventi va ad inserirsi all’interno di un progetto più grande di divulgazione culturale, attraverso la costruzione di un archivio digitale formato da una serie di nuove immagini multimediali, documentari volti a tramandare le ricette che contraddistinguono il territorio terracinese e la sua storia. Tale compito è affidato ai fratelli Latilla, registi-sceneggiatori-produttori, che stanno realizzando una sempre più fitta rete di lavori audiovisivi sul campo, mostrando i prodotti dalla loro lavorazione fino alla messa in tavola e accompagnati da interviste ai produttori locali.