Terracina, dal PNRR 1,7 milioni per il nuovo asilo nido

Un nuovo asilo nido a Terracina per accogliere 72 bambine e bambini da 0 a 2 anni. Il Comune di Terracina infatti ha ottenuto un finanziamento con fondi PNRR dall’importo complessivo di oltre 1 milione e 700 mila euro proponendo la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale che verrà realizzato in un terreno nell’area scolastica nella disponibilità del Comune, a Borgo Hermada, nei pressi della Scuola dell’Infanzia in via Bolognini intitolata ad Anna Maria Scarpino dell’I.C. Alfredo Fiorini. Il lavoro degli uffici ha permesso di aderire in tempi strettissimi all’avviso riuscendo ad ottenere il massimo finanziabile, proponendo una nuova costruzione con 72 posti, ognuno dei quali finanziati con 24 mila euro. La nuova struttura sarà realizzata nel rispetto di tutte le nuove normative per la sicurezza e per l’ambiente e all’insegna del risparmio energetico. I lavori, come stabilito dal bando, dovranno essere aggiudicati entro il prossimo 31 ottobre, e terminati entro e non oltre il 31 marzo 2026.

«I nostri uffici hanno lavorato molto per cogliere questa importante opportunità che ci permetterà di avere, con tempi certi, una nuova struttura nell’unica area scolastica in cui avevamo la disponibilità di un terreno, in prossimità di un’altra scuola. Una dimostrazione di come si riescano ad ottenere i risultati lavorando in sinergia. Sono certo che la collega Sara Norcia starà già preparando un servizio all’altezza delle aspettative della Città e dei Cittadini», ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice.

«Con grande soddisfazione accolgo questo risultato, una risposta importante che dovevamo alle famiglie che ci permette una volta di più di stare loro accanto fornendo un servizio necessario. Un altro tassello importante che si aggiunge al grande lavoro quotidiano che come Amministrazione stiamo facendo per garantire a tutti il diritto alla formazione e allo studio, migliorando l’offerta educativa fin dalla prima infanzia», ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Scolastiche Sara Norcia.

«Dal nostro insediamento ci siamo posti come obiettivo quello di sfruttare ogni opportunità per raggiungere un fine comune, quello di realizzare interventi utili alla comunità. La scuola è sempre stata una nostra priorità, e un nuovo asilo nido che garantirà 72 nuovi posti per le bambine e i bambini è certamente un ottimo risultato nel nostro percorso che prosegue per offrire i migliori servizi possibili potenziando l’offerta dei servizi di istruzione e offrendo un aiuto concreto alle famiglie», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.