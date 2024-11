Terracina: dalla Regione 400 mila euro per il dragaggio del porto canale

La Regione Lazio ha stanziato 400 mila euro per il dragaggio del porto canale di Terracina, rispondendo alla richiesta del sindaco Francesco Giannetti. L’intervento si è reso urgente a causa dell’innalzamento della barra sabbiosa all’imbocco del porto, che ostacola la navigazione, in particolare per le imbarcazioni da pesca professionale.

La richiesta, inviata dal sindaco di concerto con gli assessori alla Portualità, Demanio e Lavori Pubblici, ha evidenziato l’aggravarsi della situazione e i rischi connessi, ottenendo il sostegno della Regione Lazio. L’Amministrazione Comunale, con il coordinamento della Capitaneria di Porto, lavorerà ora per avviare rapidamente le procedure necessarie.

Il risultato è frutto della collaborazione tra Comune e Regione, con il contributo decisivo del Presidente Francesco Rocca e degli Assessori Pasquale Ciacciarelli (Urbanistica e Politiche del Mare) e Giancarlo Righini (Bilancio). Questo primo intervento mira a risolvere le criticità immediate e rappresenta un passo verso interventi più strutturali per affrontare il problema dell’insabbiamento.