Terracina, dalla Regione ecco i fondi per il progetto “Teatro al Tempio di Giove”

Il Comune di Terracina ha ottenuto dalla Regione Lazio il contributo che consente di finanziare interamente il “progetto Teatro al Tempio di Giove”, il cartellone di quattro grandi eventi che nell’estate appena trascorsa ha visto sul palco allestito nell’area del Santuario artisti del calibro di Michele Placido e Alessandro Haber. Il progetto, in compartecipazione con la Fondazione Città di Terracina, si è articolato infatti in quattro spettacoli teatrali di altissimo spessore.

Il primo appuntamento è stato infatti con la “Serata d’Onore”, un recital che ha visto protagonista Michele Placido; a seguire una straordinaria rappresentazione dell’Otello di Shakespeare con la regia di Luigi Siracusa; quindi il “Moonologo Di.Menti.Care”, e gran finale con Alessandro Haber che ha interpretato gli scritti e le poesie di Charles Bukowski.

Il Comune di Terracina, che ha finanziato per metà l’evento, ha partecipato al bando di Laziocrea, della Regione Lazio, per i contributi a sostegno della programmazione e della realizzazione di manifestazioni organizzate nel territorio della Regione per promuovere e valorizzare il territorio regionale, ed è riuscita ad ottenere il contributo che consentirà di coprire interamente le spese sostenute.

Gli uffici cultura del Comune di Cultura, infatti, hanno intercettato il bando e hanno partecipato redigendo un progetto che ha ottenuto il riconoscimento, come era già accaduto con il contributo ricevuto sempre da Laziocrea per finanziare gli eventi di Natale, e come accaduto con il finanziamento ottenuto dal Ministero della Cultura per il restauro del Monumento ai Caduti del Cambellotti in piazza Garibaldi.

“Ringrazio gli uffici Cultura che ancora una volta, grazie al loro lavoro, ci hanno permesso di finanziare un progetto di grandissimo valore, come quello che abbiamo realizzato per il Tempio di Giove, senza incidere sulle casse comunali”, ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Alessandra Feudi.

“Un grande evento che valorizza la Città con le somme investite interamente recuperate è sicuramente una buona notizia per l’Ente e per tutta la comunità, che testimonia un lavoro costante fatto in sinergia”, ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.