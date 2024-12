Terracina, dalla Regione Lazio €800.000 per gli ascensori panoramici ed un parcheggio

La Regione Lazio ha ufficializzato il contributo di 809.402,29 euro per il completamento degli ascensori panoramici e del parcheggio in via dei Domenicani a Terracina. L’importo è stato stanziato come variante al progetto originario del 2006, aggiornato nel 2024 con l’approvazione del Comune attraverso un adeguamento al prezziario del 2023.

Il progetto, parte di un programma integrato per la mobilità sostenibile nel centro storico alto, prevede:

• Un ascensore panoramico che collegherà via Roma a via Posterula;

• Un secondo ascensore che collegherà via Posterula a Piazza Santa Domitilla;

• Un parcheggio in via dei Domenicani.

Nonostante il contributo regionale, il Comune di Terracina dovrà coprire un incremento dei costi pari a 242.204,45 euro, al netto dei ribassi d’asta.

Concluso l’iter per l’erogazione delle somme, il primo lotto esecutivo sarà dedicato alla messa in funzione del primo ascensore panoramico.