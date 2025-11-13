Terracina dedica un largo a Luisa Rossi: domani la cerimonia

Domani, venerdì 14 novembre, la Città di Terracina intitolerà il largo antistante la scuola Giovanni Paolo II a Luisa Rossi, volontaria attiva e promotrice del comitato di genitori che contribuì allo smantellamento del Prefabbricato Arene e alla bonifica del terreno, proteggendo gli studenti dall’esposizione all’amianto.

La cerimonia inizierà alle 09:30 nel piazzale tra via De Angelis e via Badino, con i saluti del Presidente del Consiglio Comunale, Luca Caringi, e della Dirigente Scolastica, Giuseppina Di Cretico, seguiti da un ricordo di Luisa Rossi. Dopo lo scoprimento della targa e la benedizione, interverranno il figlio della volontaria e il sindaco Giannetti. L’evento si concluderà con il canto degli studenti dell’Istituto Giovanni Paolo II.