Terracina, denunciato 27enne ubriaco alla guida di un’auto

Una pattuglia dei carabinieri di Terracina, impegnata nei controlli alla circolazione stradale, ha intercettato un’auto condotta da un 27enne del posto. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è apparso subito in stato di ebbrezza.

I militari, insospettiti dal suo comportamento, lo hanno sottoposto al test dell’etilometro: il risultato ha confermato un tasso alcolemico ben superiore al consentito. Per lui è scattata la denuncia a piede libero e il ritiro immediato della patente di guida.

L’episodio si inserisce nell’ambito delle verifiche mirate alla prevenzione degli incidenti e alla lotta contro la guida in stato di ebbrezza.