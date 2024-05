Denunciato un ragazzo minorenne di Terracina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi.

Durante un controllo, il soggetto è stato sorpreso in possesso di una bustina in cellophane contenente sostanza stupefacente e successivamente, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 2 involucri contenenti hashish per un totale di circa 20 grammi, oltre a un coltello a serramanico e un proiettile calibro 9 con una ogiva.