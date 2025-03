Terracina, disordini davanti ad una kebaberia: disposta la chiusura

Una kebaberia di Terracina è stata ufficialmente chiusa dopo che, nel mese di febbraio, era stato teatro di scontri. proprio all’esterno dell’esercizio commerciale, difatti, era andata in scena una rissa, per giunta per futili motivi, che aveva coinvolto tre giovani e due dipendenti della kebaberia – pizzeria.

Da lite a tragedia, l’evoluzione della “sommossa” non è tardata ad andare in scena, con uno dei dipendenti che ha colpito uno dei ragazzi con un sedia di metallo, che lo ha ferito e costretto a recarsi prontamente in ospedale.

Nelle mire della questura di Latina, anche il titolare del locale, reo di non aver avvisato immediatamente le forze dell’ordine.