Terracina, domani la presentazione del libro di Claudia Conte “La Voce di Iside”

Domani, nell’Atrio del Palazzo Comunale di Terracina verrà presentato il libro ”La voce di iside” della giornalista e scrittrice Claudia Conte. L’evento inizierà alle ore 19 e si toccheranno temi come il Covid, le fragilità giovanili, la violenza di genere, la difficoltà della comunicazione, l’enorme potenziale del terzo settore e del volontariato.

L’evento è stato organizzato dal Rotary Club Terracina Fondi, sarà presente l’autrice insieme all’assessore alla cultura del Comune di Terracina Alessandra Feudi, al vice sindaco del Comune di Terracina e Past Governator Distretto 2080 Claudio De Felice, alla presidente della Commissione Cultura del Comune di Terracina Maria Pia Chionna e al Presidente del Rotary Club Terracina Fondi Corrado Cicerone.

Il libro propone di promuovere la cittadinanza attiva e la responsabilità sociale come cura del disagio giovanile. Un invito a esplorare le profondità dell’animo umano toccando temi universali come la solitudine, la resilienza e la speranza, e la grande opportunità offerta dal volontariato per dare significato alla propria esistenza e contribuire positivamente alla società. La premessa del volume è affidata a Maurizio De Giovanni, mentre la prefazione è di Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.