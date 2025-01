Terracina, domani l’inaugurazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco

Domani, 8 gennaio 2025, alle ore 11:00, si terrà l’inaugurazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Terracina, situata in via Appia Nuova. La cerimonia sarà presieduta dall’on. Emanuele Prisco, sottosegretario al Ministero dell’Interno con delega ai Vigili del Fuoco, e vedrà la partecipazione di autorità politiche nazionali ed europee, del Prefetto di Latina e di rappresentanti civili e militari locali.

Saranno presenti anche i vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. La cerimonia religiosa sarà officiata dal parroco Don Massimo Capitani, della chiesa di San Cosma e Damiano di Terracina.

La nuova struttura è il risultato di un lungo percorso iniziato nel febbraio 2017, dopo che la vecchia sede era stata dichiarata inidonea staticamente, costringendo i Vigili del Fuoco a operare in una sistemazione provvisoria in via Mantegna dal dicembre 2012.

Nonostante le difficoltà logistiche, il personale ha continuato a garantire il soccorso alla popolazione del Comune di Terracina e degli altri territori di competenza con dedizione e professionalità.

Con l’ultimazione dei lavori a fine 2024, la nuova sede offrirà finalmente spazi adeguati e standard operativi all’altezza delle necessità, rappresentando un importante traguardo per la comunità locale e per la sicurezza del territorio.