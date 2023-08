Terracina, la presentazione dell’evento di Max Giusti

Domenica 13 agosto, alle ore 21:45, a Piazza Mazzini di Terracina ci sarà “A tutto Max”, un appuntamento imperdibile e indimenticabile, come ha preannunciato quello che sarà il protagonista, Max Giusti, che sarà introdotto da Franco Iannizzi.

Un evento, come sottolineato dal primo cittadino, che per la prima volta dopo tanto tempo viene organizzato dall’Amministrazione e che sarà completamente gratuito. Per questo è stato scelto un personaggio come Max Giusti, capace di divertire e intrattenere tutte le fasce d’età, dai giovani ai meno giovani.

“Non è stato semplice organizzare al meglio tutti gli eventi possibili, considerati i tempi ristretti dal nostro insediamento. Per questo il mio grazie va a tutte le associazioni che hanno lavorato tanto per organizzare appuntamenti, serate e spettacoli. L’evento di Max Giusti vuole essere solo un punto di partenza. Il nostro obiettivo è fare cultura a 360 gradi, e per questo attendiamo l’imminente apertura del nostro meraviglioso Teatro Romano, che diventerà un vero fiore all’occhiello per la città”, ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti, che ha ribadito l’intenzione di diversificare l’offerta con servizi ed eventi di maggiore spessore da distribuire durante tutto l’anno.

Anche l’Assessore Alessandra Feudi ha tenuto a ringraziare tutte le associazioni del territorio che hanno permesso di realizzare il cartellone degli eventi estivi, come anche tutti gli uffici che hanno tanto lavorato per questo.

“Con Max Giusti l’idea era quella di iniziare un nuovo percorso. Quello di questa estate è un cartellone fatto di tanti eventi di qualità, che sicuramente il prossimo anno verranno replicati e sostenuti. Il 15 agosto ci sarà un’altra serata importante in occasione dei festeggiamenti dell’Assunta in Piazza Municipio organizzata insieme alla Pro Loco, la Notte della Taranta, e siamo già al lavoro per programmare gli eventi dei prossimi mesi. Un lavoro di squadra, che coinvolge tutta la giunta e il Consiglio Comunale”, ha dichiarato l’Assessore Feudi, ricordando tra i prossimi appuntamenti anche lo Sport City Day, Mangiare con gusto e poi la Magia del Natale.