Terracina, doppio Open Day per la Carta d’Identità Elettronica: le informazioni

Il Comune di Terracina ha organizzato due Open Day dedicati alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Le aperture straordinarie, senza necessità di prenotazione, sono previste per sabato 29 novembre 2025 e sabato 6 dicembre 2025, dalle 9:00 alle 17:00, presso gli uffici anagrafici di via Appia (locali ex tribunale).

L’iniziativa nasce dalla necessità di accelerare la conversione dei vecchi documenti cartacei, che dal 3 agosto 2026 non saranno più validi per effetto del Regolamento UE 2019/1157. I cittadini in possesso della carta d’identità cartacea nel territorio risultano ancora numerosi.

Per richiedere la CIE è necessario presentarsi con:

– una foto recente a viso scoperto;

– tessera sanitaria;

– documento di identità scaduto, in scadenza o altro documento valido;

– per cittadini stranieri: passaporto e permesso di soggiorno;

– 22 euro, pagabili con pos o contanti.

Per i minori è richiesta la presenza di entrambi i genitori o l’assenso scritto del genitore assente. In caso di smarrimento o furto del documento precedente occorre presentare denuncia; se il richiedente non possiede altri documenti, deve essere accompagnato da due testimoni.