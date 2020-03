Terracina, dramma sul Monte Giove: uomo precipita e muore

Tragedia ieri pomeriggio sul monte Giove, a Terracina. Un uomo è precipitato mentre cercava il suo drone. Si tratta di Jonathan Tarquinio, il figlio dei proprietari dell’Hostaria del Vicoletto, nota in tutta la provincia. Ieri sera è stato allertato il personale operativo dei vigili del fuoco di Latina per il soccorso di una persona in località Pisco Montano- Porta Romana, su via Appia, al chilometro 102.

Le forze dell’ordine erano già sul posto dopo la segnalazione della scomparsa. Purtroppo dopo una breve ricerca è stato trovato il corpo del giovane. Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.