Terracina, droga nascosta nel garage: arrestato un 17enne

Un minorenne è stato arrestato nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Il giovane, un 17enne del posto, è finito in manette nei giorni scorsi dopo una perquisizione domiciliare effettuata dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Terracina.
Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno rinvenuto circa 140 grammi di hashish nascosti all’interno di uno pneumatico custodito nel garage dell’abitazione. Sequestrati anche un bilancino di precisione e oltre 3.500 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.
Al termine delle formalità, il minorenne è stato trasferito in un Centro di Prima Accoglienza di Roma, su disposizione della Procura per i Minorenni della Capitale, in attesa dell’udienza di convalida.