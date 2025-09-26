Terracina, due aziende agricole nella lente dei carabinieri: denunciato un uomo

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro nell’ambito delle attività di contrasto al caporalato e di verifica della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono due le aziende agricole finite sotto la lente delle autorità, con irregolarità emerse, però, soltanto in una delle due.

Un 56enne del posto è stato denunciato dai carabinieri, poiché ritenuto responsabile di alcune violazioni alle norme di sicurezza: durante i controlli è stato infatti sorpreso un dipendente, regolarmente assunto, mentre utilizzava un mezzo agricolo privo del dispositivo antiribaltamento. Per l’imprenditore sono scattate sanzioni amministrative per più di 2mila euro.

Complessivamente sono state esaminate le posizioni di sei lavoratori, tra cui quattro di origine indiana, tutti risultati regolari sul territorio nazionale e assunti secondo le normative vigenti.