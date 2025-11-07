Continuano i controlli per la lotta al caporalato, con i carabinieri di Terracina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, impegnati in operazione di supervisione in diverse aziende del territorio. I militari dell’Arma hanno effettuato un accesso ispettivo presso una di esse, impegnata nel settore ortofrutticolo.

Qui i carabinieri hanno vagliato la posizione di 8 lavoratori, tutti di nazionalità indiana e regolari sul territorio nazionale, di cui 2 non regolarmente assunti. Dunque, il titolare è stato denunciato dalle autorità.

Nel medesimo contesto, sono stati adottati provvedimenti di sospensione della suddetta società, elevando sanzioni per più di 10mila euro.