Terracina, due milioni di euro per la manutenzione scolastica: l’annuncio

È stato approvato dalla Giunta Comunale di Terracina il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Questo documento segna un passo fondamentale nel programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2024/2026, con un investimento previsto di 2.050.000 euro. Gli interventi riguarderanno gli Istituti Comprensivi Fiorini, Don Milani e Montessori.

Gli obiettivi principali del progetto includono:

– Adeguamento normativo: Assicurare che le scuole rispettino le normative vigenti.

– Efficientamento energetico: Migliorare l’efficienza energetica degli edifici.

– Eliminazione delle barriere architettoniche: Rendere gli edifici accessibili a tutti.

– Recupero funzionale degli spazi interni: Ottimizzare l’uso degli spazi scolastici.

Il D.I.P. è un documento essenziale per la progettazione e l’affidamento di un appalto mediante accordo quadro, un sistema che permetterà interventi rapidi e flessibili in base alle disponibilità di bilancio. Per l’Istituto Fiorini, sono già stati appaltati lavori di miglioramento sismico, riduzione dei rischi di incendio e abbattimento delle barriere architettoniche, anche se attualmente sono sospesi per la redazione di una perizia di variante. Sarà prestata particolare attenzione anche alla viabilità esterna con il rifacimento della segnaletica stradale, previsto prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Claudio De Felice, ha dichiarato: «Il Documento rappresenta il risultato di un lungo lavoro di valutazione delle necessità e priorità, seguito dai sopralluoghi e dall’ascolto dei dirigenti scolastici. È un punto di partenza importante per affrontare le criticità segnalate, garantendo interventi necessari e urgenti e programmando una manutenzione che possa prevenire emergenze future. Stiamo inoltre cercando ulteriori fondi per migliorare ulteriormente la situazione».

L’Assessore alla Scuola, Sara Norcia, ha aggiunto: «Accolgo con grande soddisfazione l’approvazione di questo documento. Offrire condizioni sicure, confortevoli ed efficienti per l’apprendimento è fondamentale per garantire un’ottima esperienza scolastica».

Infine, il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, ha sottolineato: «La scuola è un pilastro della nostra società e garantire la sicurezza e l’efficienza degli edifici scolastici è un dovere per l’Amministrazione. Attraverso la scuola si promuove la cultura della legalità e del rispetto, e per questo motivo abbiamo sempre avuto la massima attenzione nella prevenzione delle criticità e nella gestione programmata degli interventi».

Con questo approccio, l’Amministrazione Comunale di Terracina dimostra il proprio impegno nella cura e valorizzazione degli spazi educativi, assicurando un ambiente di apprendimento sempre migliore per tutti gli studenti.