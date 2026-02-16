Terracina, è Maria Pia Chionna il nuovo presidente del Consiglio Comunale

È Maria Pia Chionna il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Terracina. La nomina è avvenuta in data odierna, nel corso del Consiglio Comunale.

Chionna, già Consigliere Comunale della lista Francesco Giannetti Sindaco, prende il posto di Luca Caringi, al quale lo stesso primo cittadino ha riconosciuto l’accettazione dell’incarico di assessore con deleghe di manutenzioni ordinarie e straordinarie, viabilità, edilizia scolastica, edilizia sportiva, sviluppo delle periferie, decoro urbano, usi civici, smart city, SUAP, attività produttive, agricoltura, caccia e pesca e pascoli.