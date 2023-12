Terracina: è Simone Cofano il nuovo sindaco dei piccoli cittadini

Simone Cofano è il sindaco eletto dal Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi di Terracina.

Studente della IV B della Scuola Manzi, Istituto Comprensivo Milani, ha conquistato la Fascia Tricolore superando al ballottaggio Luigi Filippi. La sua proclamazione è stata accolta da un lungo applauso. Verde, parchi e arredo urbano sono state le tematiche proposte da entrambi i candidati.

È stata poi la volta dell’elezione del vicesindaco, Riccardo Bottiglia, 12 anni dell’Istituto Milani, che con 11 preferenze ha superato al ballottaggio Mattia Serrapica. Nella votazione c’è stata anche una scheda bianca.

Una giornata di grande emozione per i 21 ragazzi presenti ma anche per il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, e l’Assessore ai Servizi Sociali Sara Norcia, che hanno assistito all’insediamento e quindi subito a seguire al giuramento dei giovani consiglieri comunali provenienti dagli Istituti Comprensivi Milani, Montessori e Fiorini, accompagnati da genitori e insegnanti.

«Sono emozionata ed è un privilegio per me essere qui con voi oggi in quest’aula per assistere a questo che è l’inizio di un percorso per voi importante e formativo. È questo il luogo migliore dove potete esprimere le vostre opinioni, elaborare le proposte per la nostra città facendovi portavoce del territorio», ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali Sara Norcia rivolgendosi ai ragazzi.

«Oggi è davvero una giornata speciale per tutta la nostra comunità. In quest’aula normalmente mi trovo a discutere con altri consiglieri per parlare di politica, ed è un’emozione oggi poter dialogare con voi. Questo per voi è un inizio importante, e la vostra presenza testimonia il vostro interesse e la vostra grande attenzione per la nostra Città», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, congratulandosi anche con i ragazzi per i temi scelti. ​