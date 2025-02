Terracina e Sonnino insieme per l’acquedotto di Campo Soriano e Cascano

Sono giornate di trepidante attesa per i comuni di Terracina e Sonnino, che si apprestano a firmare un protocollo d’intesa con il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi per la realizzazione di un acquedotto pubblico a servizio delle comunità di Campo Soriano e Cascano. L’accordo, definito durante un incontro a Terracina, ha visto la partecipazione dei sindaci Francesco Giannetti e Gianni Carroccia, del direttore dell’Ente Parco Lucio De Filippis, oltre a diversi consiglieri dei due comuni.

L’intesa nasce con l’obiettivo di garantire l’accesso all’acqua potabile come diritto fondamentale, attraverso un’azione coordinata per reperire risorse e realizzare uno studio di fattibilità. È prevista la creazione di un Tavolo Tecnico tra i rappresentanti dei Comuni e dell’Ente Parco, incaricato di monitorare il progetto e coinvolgere le associazioni locali, favorendo trasparenza e condivisione delle informazioni.

Sulla questione si sono ovviamente espressi i sindaci delle due città che, con orgoglio, sono riusciti a mettere un punto ad un problema di sempre: “Finalmente una voce unica per una problematica sempre presente per questa comunità – afferma il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti – e per quello che a tutti gli effetti è un museo a cielo aperto, che deve essere tutelato e reso fruibile a tutti. Sono estremamente soddisfatto di questa intesa con il Comune di Sonnino e con l’Ente Parco. Proprio grazie alla Direzione degli ultimi anni, l’Ente Parco ha mostrato un cambio di passo importante per tutto il territorio, e certamente rappresenterà un valore aggiunto nell’affrontare questa problematica”.

“Mai in passato c’era stata una sinergia come quella che si sta registrando oggi tra il nostro Comune, quello di Terracina e il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Sono gli Enti del territorio che si uniscono per lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune e soprattutto dovuto al territorio di Cascano e di Campo Soriano per i residenti, per l’ambiente e la sua tutela, come anche per il rilancio dell’agricoltura», ha poi concluso il Sindaco di Sonnino, Gianni Carroccia.