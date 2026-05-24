Terracina, energia pulita all’IC Milani: attivato il nuovo impianto fotovoltaico

È operativo il nuovo impianto fotovoltaico installato presso l’Istituto Comprensivo Milani di Terracina. L’intervento, realizzato attraverso i fondi del PNRR, permetterà alla scuola di produrre energia elettrica da fonte solare, con benefici sia sul piano economico che ambientale.

La struttura potrà infatti contare su una maggiore autonomia energetica, riducendo i consumi, alleggerendo i costi in bolletta e contribuendo alla diminuzione dell’impatto ambientale dell’edificio scolastico. Un investimento che si inserisce nel percorso di efficientamento e sostenibilità avviato dall’amministrazione comunale, con particolare attenzione agli immobili pubblici e, in questo caso, al mondo della scuola.

L’attivazione dell’impianto rappresenta anche un’occasione educativa per gli studenti, che potranno vedere applicati concretamente i principi legati all’utilizzo delle energie rinnovabili e alla tutela dell’ambiente.

«Esprimo soddisfazione per la produzione di energia elettrica dell’impianto installato presso la scuola don Milani. Un passo importante non solo per il risparmio energetico ma soprattutto per la crescita culturale degli alunni, per dimostrare con i fatti che le cose di cui si parla, quale l’utilizzazione delle risorse naturali nel rispetto dell’ambiente, sono possibili.

Ringrazio l’ing. Sperlonga che ha condotto tutto l’iter, dalla ideazione alla utilizzazione dell’impianto. Il prossimo, imminente, è quello ubicato nell’edificio dell’ex Tribunale», ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore Infrastrutture e PNRR Claudio De Felice.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Terracina Francesco Giannetti, che ha sottolineato il valore strategico dell’intervento per la città e per le nuove generazioni.

«Grazie ai fondi del PNRR siamo riusciti a realizzare un intervento che unisce innovazione, tutela ambientale e risparmio energetico, investendo direttamente sugli edifici scolastici e quindi sul futuro dei nostri ragazzi. Un passo verso un modello di Città più sostenibile, efficiente e attenta alle nuove generazioni», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.

Il prossimo impianto, come anticipato dal vicesindaco De Felice, riguarderà l’edificio dell’ex Tribunale, confermando la prosecuzione degli interventi di efficientamento energetico sul patrimonio pubblico cittadino.