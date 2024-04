Terracina, esplode un colpo durante una lite: due denunce

Ha esploso un colpo d’arma da fuoco durante una lite. Un 65 enne di Terracina è stato denunciato per la mancata comunicazione di detenzione d’arma e per il reato di rissa aggravata, mentre il figlio è stato denunciato per mancata comunicazione di detenzione armi.

L’episodio ha avuto luogo a seguito di un diverbio per motivi futili presso un’abitazione di un conoscente dei due.

Durante la lite, il 65enne ha esploso un colpo dopo aver prelevato un’arma dal suo furgone.

Nonostante le perquisizioni personali e domiciliari effettuate dalle stazioni locali dei Carabinieri, l’arma indicata non è stata rinvenuta, ma è stato scoperto che il figlio possedeva un fucile semiautomatico non denunciato, motivo per cui entrambi sono stati denunciati per violazione dell’articolo 38 del Tulps (Testo unico leggi pubblica sicurezza)

L’arma è stata sequestrata e sarà avviato un procedimento per l’emissione di un decreto di revoca della detenzione armi.