Terracina, evade dai domiciliari e tenta la fuga: arrestato

A Terracina un uomo è stato intercettato e arrestato dalla polizia, per avere violato le gli arresti domiciliari per maltrattamenti alla ex compagna.

L’uomo, di nazionalità italiana ma di origini straniere, dopo l’emissione della misura che ne aveva disposto il carcere era evaso dai domiciliari e da qualche settimana si era reso irreperibile. Le sue ricerche però non sono mai state interrotte dagli investigatori della Polizia di Stato che lo hanno bloccato e arrestato dopo un inseguimento successivo ad un posto di controllo della volante di Terracina e al tentativo di fuga per sfuggire alla cattura.

In un primo momento ha tentato di eludere l’accertamento fingendo di non avere con sé i documenti, ma vistosi incalzato dai poliziotti, ha rapidamente preso la guida dell’auto a cui si era avvicinato uno degli agenti proprio per evitare che potesse allontanarsi.

Nonostante la presenza dell’operatore, in spregio del pericolo per l’agente, l’uomo ha ingranato la marcia ed iniziato una fuga verso Sabaudia. In supporto sono intervenuti anche gli investigatori della Squadra Mobile, che procedendo nella sua direzione di fuga, lo hanno intercettato ed in sicurezza fermato la vettura in aperta campagna.

Un ultimo tentativo di fuga dell’uomo, lo ha portato a gettarsi in un canale per giungere al lato opposto e sfuggire all’arresto, lì però ad attenderlo c’erano già gli altri poliziotti della Squadra Mobile che lo hanno bloccato e tratto in arresto. Oltre alla misura della custodia cautelare in carcere, l’uomo dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico Ufficiale ed evasione.